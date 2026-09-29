Illa urge a aplicar la amnistía a Junqueras y a Puigdemont para que esté "en el próximo debate"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la celebración del Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este pleno clave, que inaugura el cur - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha urgido este martes a aplicar la amnistía al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para que pueda estar "en el próximo debate" que se celebre en la Cámara catalana, y al presidente de ERC, Oriol Junqueras, para que pueda ver restituidos sus derechos de participación política y cívica.

"También quiero que al resto de diputados aún encausados, los señores Lluís Puig y Josep Maria Jové, se les aplique la amnistía tal y como la concibió el legislador, y al conjunto de ciudadanos que deben ser beneficiarios y a los que aún no se les ha aplicado", ha subrayado en su discurso en el Debate de Política General del Parlament.

Según Illa, pese a las reticencias y escepticismo de unos y otros, Catalunya hace tiempo que decidió mirar hacia adelante y, a su juicio, están cerca de conseguirlo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la amnistía.

"OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

"Su aplicación es de obligado cumplimiento, sin más dilaciones. Y así será, como siempre he defendido", ha recalcado el presidente catalán, tras reivindicar que Catalunya vuelve a ser un proyecto colectivo para todos los catalanes y no sólo de una parte.

Esto, según Illa, ha permitido tener una Catalunya más unida, próspera, segura y cohesionado frente a lo que pasó tiempo atrás, refiriéndose a los años del 'procés': "Cuando las costuras de la convivencia se han rasgado, Catalunya ha empequeñecido y se ha ido al traste".

Por ello, se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de ciudadanos de Catalunya y del resto de España apuestan por el reencuentro, el diálogo, la convivencia y por un nuevo futuro, dejando claro que no hay marcha atrás.