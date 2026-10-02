Illa ve "irresponsable" que Junts rechace los decretos en vivienda y les insta a rectificar

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado este viernes de "incomprensible e irresponsable" que Junts rechace validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y les ha instado a rectificar.

"No se puede decir que se defiende a Catalunya mientras se bloquean medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Defender a Catalunya es defender a su gente. Junts, PP y VOX hacen exactamente lo contrario", ha expresado Illa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Este jueves por la noche, los posconvergentes informaron en un comunicado de su negativa a validar los decretos y pidieron su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".