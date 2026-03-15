Incasòl adjudica la construcción de 324 pisos de alquiler en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Vist aérea del sector de Esplugues de Llobregat (Barcelona) en el que se edificarán las viviendas. - INCASÒL

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS

El Institut Català del Sòl (Incasòl) - ha adjudicado a la empresa Metropolitan House el derecho de superficie de tres parcelas en el sector ARE Montesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para construir y gestionar 324 pisos de alquiler asequible que estarán disponibles a partir del año 2028.

El proyecto urbanístico edificará tres bloques residenciales que albergarán viviendas de dos y tres habitaciones equipadas con "estándares de eficiencia energética y zonas comunes diseñadas para fomentar la relación comunitaria", informa un comunicado de la organización este domingo.

Incasòl prevé iniciar los trabajos sobre el terreno este mismo año con una inversión que supera los 60 millones de euros, una cantidad que recuperará mediante el cobro de las rentas durante los 75 años que dura la concesión administrativa.

Este nuevo desarrollo se levantará sobre un antiguo suelo industrial de 11 hectáreas donde el proyecto prevé crear más de 2.000 hogares.

Esta operación se enmarca dentro del Pla 50.000 impulsado por el Govern con el propósito de "ampliar el parque público de vivienda de la manera más rápida posible" antes de que los inmuebles pasen a ser titularidad íntegra y definitiva de la Generalitat.