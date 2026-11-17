La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

TARRAGONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ordenado al Institut Català del Sòl (Incasòl) la venta directa de los terrenos necesarios para la construcción de la gigafactoría europea de IA en Móra la Nova (Tarragona).

Con esta venta, el Ejecutivo moviliza más de 132.000 metros cuadrados de suelo en el sector El Molló y los pone a disposición del proyecto de la gigafactoría, aunque inicialmente la edificación ocupará solo una parte de la superficie, informa el Govern en un comunicado sobre los acuerdos alcanzados en el Consell Executiu de este martes.

El proyecto, que tiene que presentarse el 3 de diciembre, se articula a través de un consorcio fruto de la colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y socios privados.

El Molló es el lugar principal previsto del proyecto, con una arquitectura territorial complementaria con un segundo emplazamiento en la Comunidad de Madrid.

En paralelo a este acuerdo, la Comisión Territorial de Urbanismo de las Terres de l'Ebre valorará este miércoles la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial del SAE El Molló de Móra la Nova y Tivissa (Tarragona) para "posibilitar todo el desarrollo de la gigafactoría".