Incautadas 524 plantas de marihuana y 22 kilos de cogollos en Vidreres (Girona) con 4 detenidos

Plantas de marihuana localizadas - MOSSOS

GIRONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 29 de septiembre en Vidreres (Girona) a tres hombres y a una mujer por presuntamente cultivar 524 plantas de marihuana y 22 kilos de cogollos que fueron intervenidos en dos viviendas de la localidad, informan en un comunicado este miércoles.

Tras diversas investigaciones, agentes de la ARRO y de la Unidad Canina efectuaron una entrada y registro en la primera casa, donde se localizaron las plantas, y en la segunda estaban los cogollos, si bien ambos inmuebles contaban con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la plantación.

Uno de los autores intentó escapar, pero fue localizado, y al final todos fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pasaron a disposición judicial el 1 de octubre.