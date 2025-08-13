El incendio entre Amer y Susqueda (Girona) calcina media hectárea de terreno forestal

Imagen del fuego entre Amer y Susqueda (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se originó la tarde del martes en 3 focos entre las localidades de Amer y Susqueda (Girona) ha afectado a una extensión superior a media hectárea de terreno forestal, según han informado fuentes de Bombers de la Generalitat a Europa Press este miércoles.

El primer foco ha calcinado unos 4.500 metros cuadrados de vegetación, el segundo unos 600 metros cuadrados y el último alrededor de los 560, según las mismas fuentes.

Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio sobre las 2.17 horas de este miércoles y continúan trabajando con 7 dotaciones, todas ellas terrestres, para acabar de cerrar el perímetro y con el objetivo de controlar el fuego cuando pasen las horas de mayor insolación.

Las mismas fuentes han indicado que, aunque siguen trabajando en la zona afectada, han dejado acceder a los Mossos d'Esquadra y Agents Rurals para investigar el origen de las llamas.

En este sentido, la alcaldesa de Amer, María Rosa Vila, ha asegurado que hay "indicios" de que el incendio ha sido provocado.