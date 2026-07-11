El incendio en Camarasa (Lleida) afecta a unas 21,8 hectáreas

Lugar del incendio - @AGENTSRURALSCAT

LLEIDA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado en en Camarasa (Lleida) afecta a unas 21,8 hectáreas hasta las 19.30, según datos provisionales de Agents Rurals de la Generalitat.

Es un incendio de vegetación agrícola y forestal que ha obligado a confinar a las 16.30 el núcleo cercano de Fontllonga.

El fuego ha empezado en una zona cercana a este núcleo junto a la carretera C-13, que se ha cortado totalmente entre Camarasa i Vilanova de Meià