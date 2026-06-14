El incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida) afecta a unas 33 hectáreas

Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo por la tarde en Cervià de les Garrigues (Lleida) afecta a unas 33 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals.

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta a los móviles de la zona de la Partida la Devesa en que ordena a los vecinos confinarse por el incendio de vegetación.

Pide cerrar puertas ventanas y llamar al teléfono de emergencia 112 en caso de emergencia.

8 EVACUADOS

Poco antes se había evacuado ya a 8 vecinos de sus casas por precaución en la zona donde trabajan los Bombers de la Generalitat, que combaten el fuego desde las 14.45 aproximadamente.

Los Mossos d'Esquadra han cortado las carreteras LP-7032 de L'Albi a Cervià y LV-7031 de Cervià a Borges (Lleida).