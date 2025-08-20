Incendio sin heridos en la taquilla en la estación de Rodalies de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe cerró este martes poco antes de las 23 horas el vestíbulo de la estación de Rodalies de Mataró (Barcelona) por un pequeño incendio en una taquilla.

Fuentes de Renfe han informado a Europa Press de que los Bombers extinguieron el fuego sobre las 23.10 horas, ninguna persona resultó afectada y tampoco afectó a la circulación de trenes.

Los pasajeros pudieron acceder a la estación a través de un acceso lateral, y este miércoles no hay servicio de taquilla ya que aún no se ha podido acceder para analizar los daños, pero el personal de Renfe está atendiendo a los pasajeros en la estación.