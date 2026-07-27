El incendio de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) afecta a unas 8 hectáreas

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio iniciado este lunes en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) afecta a unas 8 hectáreas de terreno, según datos provisionales de los Agents Rurals, han informado en un apunte en X.

Los Bombers han apuntado que las tareas de extinción avanzan "favorablemente" y los flancos ya no progresan, mientras que la cabeza del fuego ha quedado anclada en unos campos labrados.

Los bomberos mantienen 41 dotaciones (7 de ellas aéreas) y explican que el fuego ha arrancado con fuerza empujado por el viento de marinada en la zona.