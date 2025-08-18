Un incendio ya controlado en Valls (Tarragona) quema 6.245 metros cuadrados

TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ya controlado por los Bombers de la Generalitat en Fontscaldes, en Valls (Tarragona), ha quemado una superficie de 6.245 metros cuadrados este lunes, según cálculos de Agents Rurals, que investigan la causa.

Bombers ha recibido el aviso de un incendio de vegetación cerca de la N-240 a las 11.35 y ha trabajado con 15 dotaciones terrestres y 6 aéreas hasta que hacia las 14 horas lo han dado por controlado, informan en varios mensajes de X recogidos por Europa Press.

Todos los medios aéreos han vuelto a la base y han mantenido un dispositivo de 10 dotaciones terrestres.