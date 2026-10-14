Indra invierte 10 millones en Qilimanjaro para acelerar la aplicación cuántica en IA y robótica

Acuerdo entre Indra y Qilimanjaro Quantum Tech - MIQUEL MONFORT SUBIRANA - INDRA/QILIMANJARO

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra Group, a través de IndraMind, ha invertido 10 millones de euros en Qilimanjaro Quantum Tech, compañía catalana especializada en computación cuántica, "con el objetivo de reforzar su posicionamiento en esta tecnología emergente y de alto potencial" para el desarrollo de soluciones avanzadas en IA, defensa y seguridad", informan ambas empresas en sendos comunicados este miércoles.

Qilimanjaro, creada en 2019, es "la única empresa española de computación cuántica full-stack": desarrolla sus propios chips cuánticos, el software y los algoritmos e integra los componentes necesarios para construir y operar ordenadores cuánticos completos.

Su principal diferencial tecnológico es la computación cuántica multimodal (digital y analógica) basada en qubits superconductores de fluxonium.

"La relevancia estratégica de su capacidad tecnológica reside en su gran potencial para abordar problemas complejos en ámbitos como la optimización, la simulación y la inteligencia artificial, para los que las tecnologías actuales no ofrecen soluciones eficientes", afirman los responsable de la operación.

Sobre esta base, IndraMind incrementará sus capacidades en ámbitos como la inteligencia artificial física, la robótica y la simulación de sistemas complejos, incluyendo fenómenos vinculados con la energía, los materiales, el electromagnetismo o el comportamiento de los sistemas autónomos.

Se trata de aplicaciones con especial relevancia para el desarrollo de soluciones de nueva generación que serán fundamentales en los ámbitos de la defensa, la seguridad o el espacio, así como en la protección de otras infraestructuras y sistemas críticos.

Por su parte, el nuevo capital permitirá a Qilimanjaro "escalar e industrializar sus sistemas cuánticos", avanzar en el desarrollo de nuevas generaciones de chips y aumentar su capacidad de fabricación y despliegue, reforzando una capacidad tecnológica desarrollada en España y contribuyendo a una mayor autonomía tecnológica europea en computación cuántica.

"La computación cuántica marcará un salto decisivo en la evolución de la inteligencia artificial y en su capacidad para resolver problemas de enorme complejidad. Con esta operación, Indra Group refuerza su posición en este ámbito estratégico e IndraMind amplía las capacidades con las que desarrollar soluciones soberanas y diferenciales para la defensa, la seguridad y la industria", ha señalado el director general de IndraMind, Ignacio Martínez.

Por su parte, el director de Indra Group en Catalunya, Enric Blasco, ha destacado la importancia de una operación: "Contribuye a impulsar nuestra estrategia de crecimiento en el territorio y nuestro papel como empresa tractora de su ecosistema de innovación, supercomputación y tecnologías cuánticas, que lo han convertido en uno de los principales polos europeos en ámbitos capitales para la actividad de nuestra compañía".

ESTARELLAS

Con esta operación, Qilimanjaro Quantum Tech ha completado un primer cierre de 19,6 millones de euros de su ronda de financiación Serie A, liderado que además de la inversión de Indra Group, incluye 9,6 millones aportados por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, que renueva su compromiso con la compañía.

La empresa prevé completar su ronda a lo largo del último trimestre del año, con el acompañamiento de Avançsa y de otros inversores actuales de la compañía.

La ceo de Qilimanjaro Quantum Tech, Marta P. Estarellas, ha afirmado que "la renovada apuesta de la SETT y la entrada de Indra son capital soberano y capital industrial trabajando juntos para proteger, pero también acelerar, la autonomía tecnológica nacional".

"Con ellos unimos fuerzas para acercar la computación cuántica a los sectores estratégicos de la industria, y para que la cuántica que se construye en España siga creciendo en España", ha añadido Estarellas.