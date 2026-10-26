Inician las obras en la riera de Cambrils (Tarragona) para el futuro tranvía del Camp de Tarragona

TARRAGONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat prevé iniciar esta semana la primera fase de las obras en Cambrils (Tarragona) para la creación del tranvía del Camp de Tarragona, y que supondrán el derribo del antiguo puente ferroviario en la riera de l'Alforja, informa en un comunicado este lunes.

Las obras, programadas en coordinación con el Ayuntamiento de Cambrils, comportarán así eliminar el impacto visual del puente, además de resolver algunos puntos de los viales en los que se acumulaba agua durante episodios de lluvias y mejorar la capacidad hidráulica de la riera.

Las obras comportarán también una reorganización de la movilidad, con la habilitación de itinerarios alternativos para garantizar la movilidad.

La segunda fase de la actuación, por su parte, se impulsará más adelante y comportará la creación de un viaducto para el tranvía, además de un eje cívico para peatones y bicicletas.

Desde la Generalitat ya se han puesto en marcha un conjunto de obras correspondientes a la primera fase entre Cambrils, Vila-seca y Salou, mientras que prevé impulsar durante este año los contratos restantes y continúa tramitando las actuaciones para la segunda fase, ha detallado el departamento.