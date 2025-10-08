La inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", según el CEC

El catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver durante la presentación del informe. - CEC

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha presentado este miércoles un estudio que refleja que la inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", pero que es necesario que haya políticas adecuadas para garantizar la cohesión social, informa en un comunicado.

El estudio 'Transició demogràfica, immigració i envelliment a Catalunya 2024-2050. Impactes en el mercat de treball, la cohesió social, les pensions i la dependència' ha sido elaborado por el catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver, por encargo del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

El documento explica que la inmigración "ha sido clave" para sostener el crecimiento económico y el mercado laboral catalán de los últimos años y que, textualmente, lo continuará siendo.

En concreto, los inmigrantes son el 29% de los ocupados en Catalunya, mientras que hace 20 años eran el 3% y que estas personas "llegan en gran mayoría en edad de trabajar y lo hacen con pocos hijos o gente mayor a cargo".

Alerta de que en 2035 habrá un millón de puestos de trabajo que no podrán ser ocupados por la población nativa, por lo que la inmigración será "clave para hacer funcionar el motor económico catalán".