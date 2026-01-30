InmoCaixa adquiere el edificio Estel en Barcelona

Archivo - Fachada del edificio Estel de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

InmoCaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, ha cerrado este viernes la adquisición del edificio barcelonés Estel (en la avenida Roma y que acoge sobre todo la sede de AstraZeneca) a las firmas de inversión internacionales Bain Capital y Freo Group, informa la entidad en un comunicado.

Con una superficie alquilable de 52.000 metros cuadrados, "se trata del mayor edificio de oficinas de Barcelona" e InmoCaixa ha contado con el asesoramiento de CBRE en la operación.

Situado en la confluencia de la avenida Roma y la calle Mallorca, es "un complejo terciario completamente renovado y orientado a impulsar un ecosistema de innovación, ciencia y atracción de talento en pleno centro de Barcelona", e incluye oferta comercial.

Tras su reciente transformación, Estel tiene a AstraZeneca como inquilino principal, acoge también a compañías tecnológicas e internacionales "de referencia, con un nivel de ocupación superior al 90%" y cuenta con las certificaciones Leed y Well Platinum, así como con los sellos WiredScore y SmartScore Platinum.

Esta operación se inscribe en el marco del Plan Estratégico 2030 de CriteriaCaixa, que fija un objetivo de aceleración en la transformación de la cartera de InmoCaixa, desinvirtiendo parte de ella para reinvertir en activos que generen rentas recurrentes con una mayor rentabilidad y potencial de revalorización.