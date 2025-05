La innovación social en la educación de 0-3 años es "clave" para la equidad, según un estudio

Puede suplir las carencias del mercado y del Estado

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio con la participación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el apoyo de la Fundación La Caixa ha mostrado que la innovación social en la educación de niños de 0 a 3 años es "clave" para la equidad, la igualdad de oportunidades y la reducción de desigualdades de género y educativas.

Así se recoge en el libro 'Social Innovation and Welfare State Retrenchment. A Comparative Analysis of Early Childhood Education and Care in Europe and Beyond', que ofrece un diseño de investigación "innovador" que estudia el proceso de institucionalización de la innovación social en el ECEC a través de siete casos, informa la UAB en un comunicado de este jueves.

En 4 de los 7 casos analizados --Oslo, Seine-Saint-Denis, Venecia y Tokio-- se demuestra que la institucionalización de la innovación social puede mejorar la integración y la accesibilidad de los servicios públicos de educación infantil.

En otros 3 contextos --Portsmouth, Barcelona y Tel Aviv-- se pone de manifiesto cómo la innovación puede "suplir las carencias del mercado y del Estado", cubriendo necesidades familiares en situaciones donde la provisión pública es limitado.

Los resultados ponen en evidencia de un "marco político flexible" que permita la incorporación de soluciones innovadoras en los servicios de educación infantil, garantizando la accesibilidad y la calidad para todas las familias.

Aún así, si no se garantiza un acceso equitativo a la innovación social puede generar exclusión y fragmentación y aumentar las desigualdades socioeducativas, por lo que para lograr una verdadera universalización de la educación y los cuidados en la primera infancia se debe combinar la expansión de la provisión pública con la integración de modelos alternativos surgidos de la sociedad civil.