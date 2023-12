El Institut Ramon Llull impulsa un debate sobre la cultura catalana y su internacionalización

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Ramon Llull (IRL) ha impulsado el debate en línea participativo 'FOMO_IRL', que abordará hasta el viernes 22 de diciembre el futuro de la cultura catalana y su internacionalización, ha informado en un comunicado de este martes.

Este debate surge de las 20 conversaciones monográficas sobre la lengua, la literatura y la creación catalana celebradas durante este año en Barcelona, donde 200 expertos analizaron "los principales retos de la internacionalización cultural desde diferentes perspectivas", con motivo del 20 aniversario del IRL.

El 'FOMO_IRL' pretende hacer "reflexionar y recoger propuestas que contribuyan a mejorar la proyección de la lengua y cultura catalanas en el mundo".

Según el director del IRL, Pere Almeda, este debate debe permitir a la institución "actualizar objetivos para posicionar la cultura catalana como una voz relevante que contribuye a los principales debates contemporáneos internacionales y en todas las disciplinas".

El concepto 'FOMO_IRL' hace referencia al "miedo de quedarse al margen" (Fear of Missing Out, FOMO) y la necesidad de ocupar un espacio en el mundo real (In Real Life, IRL), que coincide con el acrónimo del instituto.