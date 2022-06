Interpol, Khruangbin, Ride y Slowdive inauguran el segundo fin de semana del Primavera Sound

Una noche en la que el Fòrum de Barcelona reunirá a 80.000 personas

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound ha inaugurado este jueves su segundo fin de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona con los conciertos de Ride y Slowdive, habituales en el festival, así como los del trío de rock alternativo y psicodélico Khruangbin y la banda de post-punk Interpol, primeros platos fuertes de una noche en la que se esperan 80.000 asistentes.

El menú de la tarde ha empezado con el punk y el rock australiano de Amyl and the Sniffers, que con temas como 'Guided by angels', 'Security' y 'Got you', y con los bises 'Hertz' y 'Some Mutts' han ido llenando el recinto de público internacional, que, como ya lo hizo el fin de semana pasado, ha regresado a la ciudad para la cita tres años después de la última edición, en 2019.

Más tarde, y paralelamente a Ride y Slowdive, Interpol ha exhibido fuerza y talento en uno de los escenarios estrella del festival con un concierto que el vocalista, Paul Banks, ha arrancado con 'Untitled', seguida por la aclamada 'Evil' y otras destacadas de su repertorio, como 'C'mere', 'Obstacle 1' y 'Not even in jail'.

Después de 'Toni', el primer avance del nuevo disco que la banda publicará en julio de 2022 --'The other side of make-believe, su séptimo álbum de estudio--, el público se ha revolucionado al escuchar los primeros acordes de 'Rest my chemestry', otra de las míticas de la banda, que ha rematado su actuación con 'The Rover', 'The New', 'PDA' y 'Slow hands'.

Ya llegada la noche cogerá el testigo la banda Metronomy con sus ritmos eletrónicos indie-pop, antes de que la conquisten dos de los cabezas de cartel de la jornada: Gorillaz, que repite en el festival tras actuar el fin de semana pasado, y la británica Dua Lipa.

Este será el segundo concierto de la estrella británica, ganadora de dos premios Grammy, este junio en la capital catalana, donde actuó en un Palau Sant Jordi con las 17.000 entradas que se pusieron a la venta agotadas.

La noche seguirá de la mano de King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Charlie XCX y Tyler de Creator, que ya han actuado dentro de esta edición del festival, y culminará con Mujeres, Moonchild Sanelly y el DJ John Talabot, entre otros.

UNA CAMPAÑA DE "HERMANAMIENTO" DE BARCELONA Y MADRID

Para este segundo fin de semana, la organización del festival ha colgado una lona con un dibujo de un beso entre el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el del AS Roma, José Mourinho, que coincidieron entre 2010 y 2012 como entrenadores del FC Barcelona y del Real Madrid, respectivamente.

La imagen es autoría del propio festival, han explicado fuentes de la organización a Europa Press, y forma parte de una campaña más extensa que busca ser "viral e icónica y simbolizar el hermanamiento de las dos ciudades a través del Primavera", para la que se han escogido personalidades del mundo de la política, del deporte y de las artes.

Esta lona sustituye a la de la semana pasada, en la que se besaban la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y está ubicada junto a otra con el mensaje 'Barcelona + Madrid = Primavera Sound. Diversidad, cultura, tolerancia'.