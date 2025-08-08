Interrumpida la circulación de un AVE con 225 pasajeros en L'Espluga de Francolí (Tarragona)

Archivo - Trenes de Renfe con motivo de la segunda fase de la operación Salida por Semana Santa en la Estación de Atocha, a 27 de marzo de 2024, en Madrid (España). Renfe ha dispuesto más de 4.000 trenes de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Dis - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de un AVE con 225 pasajeros a bordo ha quedado interrumpida este viernes por la tarde a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona).

En un mensaje en 'X', Protección Civil ha explicado que la línea de alta velocidad ha quedado interrumpida por falta de tensión en la catenaria.

Con motivo de esta avería se ha activado la prealerta del Ferrocat.