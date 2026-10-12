Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio

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BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La circulación ferroviaria de la Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona se ha interrumpido este lunes tras registrarse un incendio en un tren AVE que había salido de Madrid Puerta de Atocha a las 14.27 con destino Figueres (Girona).

El incidente se ha producido a la altura de Ricla (Zaragoza) alrededor de las 16.05, cuando se ha detectado un incendio en la cabina de cola del tren, y de momento "no es posible determinar" cuánto tiempo durará la afectación, informa Renfe en un comunicado.

Los 283 viajeros a bordo han sido evacuados del convoy y no se han registrado heridos.

El incidente provocan este lunes por la tarde detenciones de trenes en diferentes estaciones de la línea y la anulación de las salidas programadas este lunes por la tarde.

Renfe ha activado medidas de atención a los viajeros afectados, incluyendo la posibilidad de hacer cambios y devoluciones de billetes de forma gratuita.