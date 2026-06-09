Interrumpida la circulación en todas las líneas de Rodalies de Barcelona por una incidencia

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia ha obligado a interrumpir este martes a mediodía la circulación de todas las líneas de Rodalies de Barcelona, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes de Renfe han explicado que la incidencia se ha producido a las 12.25 horas y afecta a los sistemas de regulación del tráfico, lo que ha obligado a cortar la circulación de las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.

El personal de Adif trabaja para solucionar la incidencia lo antes posible y los trenes pueden permanecer parados hasta la recuperación del sistema.