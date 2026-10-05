Interrumpidas la R1 y R2Nord de Rodalies en todo su recorrido por lluvias torrenciales este lunes

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la R1 y R2Nord de Rodalies no funcionan este lunes sobre las 11.45 horas en todo su recorrido por las lluvias intensas, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Por ello, se ha activado la prealerta del plan Ferrocat y el Inuncat sigue en fase de emergencia por lluvias torrenciales en hasta 8 comarcas catalanas.

Por otro lado, la R16 también está interrumpida entre l'Aldea y Ulldecona (Tarragona) por tareas de mantenimiento tras condiciones meteorológicas adversas.