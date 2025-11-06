Interrumpidas la R14 entre Lleida y Tarragona y la R15 en Tarragona por el episodio de lluvias

Archivo - Varias personas en el interior de un tren de Rodalies - David Oller - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las línea de Rodalies R14 entre Lleida y La Plana de Picamoixons (Tarragona) y la R15 entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona) están interrumpidas desde este jueves a las 7:40 por afectaciones derivadas del temporal de lluvias que afecta a Catalunya.

En concreto, el tramo de la R14 está cortado por una avería en la catenaria mientras que en la R15 ha caído un muro en la zona de vías, ha informado Protecció Civil en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Han añadido que en la R14 Renfe está gestionando servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que en ambas líneas han activado en prealerta plan Ferrocat.