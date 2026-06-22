Intervenidos 2.800 productos sin garantías sanitarias en alimentos y cosméticos en Salt (Girona)

Material aprehendido por la Guardia Civil en Salt (Girona) - GUARDIA CIVIL

GIRONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino el 9 de junio unos 2.800 productos sin garantías sanitarias en alimentos y cosméticos en negocios de venta al público en Salt (Girona), en un operativo junto a la Policía Local, informa la Benémerita en un comunicado este lunes.

Detectaron productos que incumplían la normativa europea y estatal en materia alimentaria, nutricional y sanitaria, y que los establecimientos que los vendían funcionaban además como centros de elaboración y envasado locales.

La Guardia Civil levantó 31 actas por infracciones administrativas y la Policía Local instruyó 6 actas, en relación con 8 infracciones detectadas.