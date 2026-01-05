Intervenidos más de 200.000 juguetes y textiles falsificados en trasteros de Badalona (Barcelona)

Uno de los juguetes intervenidos por la Guardia Civil en un trastero de Badalona (Barcelona) - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido un total de 214.001 artículos falsificados, principalmente juguetes y productos textiles, valorados en más de 2 millones de euros tras una inspección en 7 trasteros de Badalona (Barcelona), ha informado el instituto armado en un comunicado este lunes.

En el marco de la 'Operación Xisqueiro', la Guardia Civil identificó varias ubicaciones en Badalona que servían como almacenes para estos artículos antes de su salida al mercado a través de distintos canales.

El 4 de diciembre de 2025 se registraron 5 trasteros en los que se intervinieron 58.650 juguetes y 3.621 productos textiles con una valoración de 950.000 euros, mientras que el 2 de enero se inspeccionaron 2 más, donde fueron incautados 151.730 artículos presuntamente falsificados del mismo tipo que los anteriores y con un valor de 1.166.000 euros.

En el marco de esta actuación, la Guardia Civil investiga a 6 personas de entre 30 y 47 años como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial y contrabando, mientras que el material incautado ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Badalona (Barcelona).

El instituto armado recomienda adquirir productos en establecimientos autorizados y alerta de que los artículos que no cumplen con los estándares de seguridad pueden provocar atragantamientos, cortes o lesiones.