El IOC publica materiales para preparar la prueba de aptitud de acceso a grados de Educación

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Obert de Catalunya (IOC), centro público de titularidad de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, ha publicado materiales para la preparación autónoma de alumnos de FP de la prueba de aptitud personal (PAP) de acceso a los grados en Educación Infantil y Educación Primaria.

Los departamentos de Educación y FP e Investigación y Universidades buscan con esta medida facilitar a los alumnos procedentes de ciclos formativos de grado superior la preparación de esta prueba, informa el Govern este sábado en un comunicado.

La medida está especialmente pensada para el alumnado del ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil, "un perfil estratégico por su madurez de edad y su formación pedagógica".

Para acceder a los materiales, es necesario autoinscribirse en un curso de Moodle del IOC, una formación que permitirá que el alumnado de FP puede tener una mejor preparación, mediante pruebas y material de ayuda como indicaciones, recursos y simulaciones.

La PAP consta de dos exámenes, el de competencia comunicativa y razonamiento crítico y el de competencia logicomatemática, y para superarla es necesario que cada uno de los exámenes tenga una cualificación igual o superior a 4 puntos sobre 10, y la media aritmética debe tener un resultado igual o superior a 5 sobre 10.

En la edición de 2025 de la PAP, aprobó el 58,07% de los 4.739 aspirantes presentados, mientras que suspendió el 41,93% restante: el 61,69% de los estudiantes de Bachillerato presentados superó la prueba y en el caso de los alumnos procedentes de ciclos de grado superior de FP aprobó el 35,39%.