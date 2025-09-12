El IPC sube hasta el 2,4% en agosto en Catalunya

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 2,4% en agosto respecto a un año antes, una décima más que en julio (2,3%), según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se mantuvo en el 2,7%, la misma cifra que en el mes anterior, y la tasa anual de inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,4%.

La tasa de Catalunya se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Ceuta (3,5%) y Baleares y la Comunidad Valenciana (3,2% ambas), mientras que La Rioja, Murcia (2,1% ambas) y Canarias (2,2%) fue donde menos subieron los precios.

