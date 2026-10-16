Isabel Allende advierte de la tendencia a idealizar gobiernos totalitarios: "Me parece aterrador"

La escritora Isabel Allende gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba' y el escritor Sergio Hernández finalista con 'La añoranza', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Isabel Allende, que se ha alzado con el 75 Premio Planeta con la novela 'La hora antes del alba', ha advertido este viernes de la tendencia a idealizar gobiernos totalitarios: "Me parece aterrador porque lo viví y sé el daño que puede hacer".

"Hoy hay una tendencia a idealizar gobiernos totalitarios con personajes como (Donald) Trump, que teniendo todas las fallas humanas, se convierten en ídolos de una mayoría", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la concesión del premio.

Ha afirmado que en sus 84 años ha podido observar que todo cambia, "cómo vienen las dictaduras y cómo se van", y ha afirmado que en Estados Unidos se viven una situación desesperada por parte de lo que Trump representa.

Ha subrayado que es diferente la situación de Chile y la de Estados Unidos (EE.UU.) ahora, ya que la dictadura la podían detener y hacer desaparecer y tenía niños pequeños: "Ahora que soy vieja, en EE.UU. me pueden deportar, pero tengo más recursos y no tengo niños chicos. Tengo un temor político, visceral, moral, pero no el físico de cuando tenía 30 años".

Ha recordado que cuando salió de Chile en plena dictadura militar, Sudamérica vivía una situación terrible y fue una realidad por muchos años, y ha avisado de que "se pueden cometer errores del pasado si no estamos alerta".

La escritora, que ha publicado gran parte de su obra literaria en sellos de Penguin Random House como Plaza & Janés, salta al Grupo Planeta, y ha explicado que se presentó al Premio Planeta por ser el más importante de las letras españolas y su prestigio, comparándolo con "ganar el Nobel".

CIERRE DEL UNIVERSO

Allende ha explicado que con 'La hora antes del alba' cierra el universo de 'La casa de los espíritus', aunque ha dicho que se puede leer de forma independiente, en la que Alba vive los años terribles de una dictadura que "en materia de horas terminó con la democracia" en Chile.

Ha remarcado la importancia de la literatura para recordar el pasado y ha subrayado que otorga un "espacio y tiempo para analizar" que no lo permite la información diaria, y ha señalado que se nutre de lo que está en el aire, por eso en sus últimas novelas han aparecido refugiados, migrantes y gente desplazada, un tema caliente y cruel en Estados Unidos.

Como es tradición, ha dicho que empezó la novela un 8 de enero por "disciplina", y ha bromeado que su familia prefiere que esté encerrada escribiendo que en los meses en que no lo hace tras terminar una novela.

Ha admitido que, como en la vida, en la literatura todo cambia, y ha afirmado que si en sus inicios tenía gusto por una literatura abundante y barroca como era la tendencia, ahora prefiere la "síntesis" y ser lo mayor concisa y directa posible, acorde a como vive en Estados Unidos.

"ORFANDAD" DE LA GUERRA CIVIL

Hernández, que ha quedado finalista con la novela 'La añoranza' ha relatado que su obra pone en valor a Antonio Machado como poeta y que la ha escrito desde "las entrañas y desde un sentimiento de orfandad respecto a la Guerra civil" española porque en su familia no se hablaba nunca de este período.

Preguntado por cómo se pasa de publicar novela gráfica a abordar la Guerra Civil, ha respondido que siempre ha querido demostrarse a si mismo que era escritor, pero que hasta 'La añoranza' no se había planteado qué tipo de escritor quería ser.

1.200 INVITADOS

La cena literaria del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela se celebra en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y han asistido 1.200 invitados.

La velada ha estado presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

También han estado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras, entre otras autoridades y personalidades culturales.