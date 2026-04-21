Isabel Rocatti protagoniza 'Cowgirl': "Yo no había tocado nunca una vaca"

Carlos Cuevas e Isabel Rocatti, protagonistas de 'Cowgirl'. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Isabel Rocatti, protagonista de 'Cowgirl', ha afirmado que rodar la película le ha permitido tener una relación de intimidad y amor hacia un animal que no había sentido antes: "Yo no había tocado nunca una vaca", ha afirmado.

En una entrevista con Europa Press este martes, la actriz ha destacado que la película está narrada desde el punto de vista de una mujer, y más concretamente, una mujer madura, lo que ve "prácticamente nuevo, extraordinario".

"Yo estoy muy contenta de que haya una generación joven muy creativa, pero claro, escriben su propia experiencia y se queda en su generación. Quizás necesitamos también personas mayores que escriban, porque dependemos de gente que escriba para nosotros", ha reflexionado.

Ha destacado que la película muestra una "cotidianidad" y unas relaciones humanas dentro del ámbito rural más habituales en el cine europeo, mientras que históricamente en España se había retratado lo rural más como referencia a épocas anteriores, o a través de relaciones jerárquicas.

'COWGIRL'

'Cowgirl', codirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, se podrá ver este martes y este jueves en el marco del BCN Film Fest.

Narra la historia de Empar --encarnada por Rocatti--, una mujer de 67 años que vive en la comarca de Els Ports, en el Castellón rural, cuya vaca Tona se acaba de quedar embarazada.

Empar se enfrenta al pueblo para proteger la tranquilidad de su vaca y, con la ayuda de Riqui (Carlos Cuevas), un joven recién llegado, y de Bernat (Pep Munné), descubrirá que nunca es tarde para empezar de nuevo.

CARLOS CUEVAS

Cuevas recuerda el rodaje como una época de mucho trabajo, que combinaba con el teatro, pero asegura que le interesaban muchas cosas de la propuesta: "Lo rural, Valencia, que fuese una película codirigida por una mujer, un tipo de personaje que no me acostumbran a dar, la soledad de los personajes, o la idea de la relación de amistad de distintas generaciones".

Ha relatado que le ha situado frente a muchas situaciones nuevas, como rodar con animales, lo que le ha supuesto un reto y un aprendizaje: "La paciencia es un síntoma de inteligencia", ha apuntado.

"Con los animales te pones a prueba. Tienes que aceptar que ahora no se gira, ahora no te hace caso, ahora no sé qué. La peli tiene que remar también hacia aquí, no querer domesticar al animal. Es una peli en la que teníamos que estar disponibles para el entorno salvaje", ha dicho.

Ha asegurado también que, pese a que le parece muy bonito acercarse al campo, no debe "romantizarse ni explicarse una versión edulcorada".

CRISTINA FERNÁNDEZ PINTADO

Por su parte, la directora, Cristina Fernández Pintado, ha apuntado que el mundo rural está pasando por un momento duro y que, precisamente, no quería romantizarlo, mostrando esa dureza, pero también "la belleza y la rebelión de lo salvaje".

Ha criticado la falta de ayudas, la ramadería intensiva y los efectos de cambio climático, entre otros: "Es un grito, silencioso, pero un grito de que esto esta aquí y debemos cuidarlo".

Sobre la protagonista, Fernández Pintado ha destacado que es una mujer independiente, sola en la montaña, criada para cuidar, criar y sostener, y que a sus 67 años debe preguntarse por primera vez "quién es, qué quiere, qué desea, cómo desea y qué sueña, porque tiene derecho a soñar".

En ese sentido, remarca la importancia de tener referentes como Empar, mujeres y mayores: "Saber que se puede desear, que se puede hacer el amor, que se puede reír, que se puede tener una relación fraternal intergeneracional, que se puede estar sola, también, y ser feliz, e imaginar la vida como tú quieres".