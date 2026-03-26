Isabel Rodríguez, sobre la eutanasia a Noelia Castillo: "Es su voluntad"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presidenta de Fundació Habitat3, Carme Trilla - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado su apoyo a la decisión de Noelia Castillo, una joven con paraplejia que este jueves recibirá la eutanasia, después de que Abogados Cristiano haya pedido para ella tratamiento psicológico y psiquiátrico: "Lo que poco importa es la posición ni de esas organizaciones ni del Gobierno. Es su voluntad".

Lo ha dicho en una atención a los medios este jueves en Barcelona antes de entregar la Cruz de la Orden del Mérito Civil a la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, el día después de que Abogados Cristianos solicitara al Juzgado de lo Penal, sin éxito, la adopción de medidas cautelarísimas para exigir que Noelia reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de practicarle la eutanasia.

"Estamos en un Estado democrático, hay una ley que le da este derecho, y es su voluntad, su deseo, su derecho. Por tanto, yo lo único que puedo hacer es respetarla", ha resuelto Rodríguez.