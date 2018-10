Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en el Teatre Akadèmia de Barcelona

Publicado 12/03/2018 13:39:46 CET

"Busco que la gente se enamore de los animales y los trate mejor", afirma

La actriz y modelo italiana Isabella Rossellini dialogará con el mundo animal en su nuevo montaje 'Link Link Circus', que se estrenará mundialmente en el Teatre Akadèmia de Barcelona este miércoles y se podrá ver hasta el 25 de marzo en la sala barcelonesa para mostrar la vinculación entre humanos y animales, y para que la gente se enamore de ellos y los trate mejor.

"Siempre me ha gustado mucho el mundo de los animales y esta función me permite combinar mi formación universitaria con mi carrera como actriz. Me defino como una artista medioambiental", ha remarcado Rossellini este lunes en rueda de prensa, a la vez que ha explicado que el mundo de los animales la empezó a fascinar sobre todo a raíz de cursar un máster en comportamiento animal en el New York College de Nueva York (Estados Unidos).

"Desde Darwin se sabe que tenemos muchos elementos en común con los animales como, por ejemplo, que en nuestros dedos hay precedentes de la alita de una ballena. Somos diferentes en grado, pero no en tipo", ha añadido la modelo.

En el montaje, Rossellini actuará junto a Minnie, un perro acostumbrado a trabajar en espectáculos, que interpretará al personaje Pan y a distintas especies para mostrar la diversidad en los comportamientos animales, además de contar con el actor y domador de perros Schuyler Beeman y con su propio perro Darsy, que la actriz ha adoptado de una perrera y está entrenando para que también pueda participar en futuras producciones.

TRABAJO Y LLEGADA A BARCELONA

"Hemos trabajado mucho a través del gesto y, como italiana gesticulo mucho, y, claro, hemos tenido que enseñarles que aunque yo gesticule no quiere decir que siempre les esté diciendo algo", ha expresado cómicamente la actriz, que también ha detallado que en el espectáculo hay juego, diálogo, animación y cortos que ella ha hecho para la ocasión.

Rossellini también ha destacado que todo ello hace que el espectáculo se convierta en una especie de circo que permite ver la interacción con los animales: "Siempre he sido una apasionada del mundo del circo. Tengo una granja en la que veo la interacción del perro con las ovejas. También he criado a perros para invidentes", ha remarcado.

La actriz también ha explicado que el espectáculo surge de su relación de amistad con el actual director artístico del Teatre Akadèmia de la capital catalana, Guido Torlonia, con el que ya había trabajado para conmemorar el centenario del nacimiento de su madre, la actriz Ingrid Bergman.