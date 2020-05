El ISGlobal identifica un parásito de la malaria capaz de adherirse al bazo humano

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han identificado en un estudio que el parásito de la malaria 'Plasmodium vivax' --que provoca cerca de 7,5 millones de casos cada año-- es capaz de adherirse a células del bazo humano gracias a unas proteínas llamadas variantes.

El estudio, que se ha publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (Pnas), sugiere que esto "podría representar un reto adicional a la eliminación de la enfermedad", ha informado el instituto en un comunicado este lunes.

Asimismo, estos hallazgos "pueden ayudar a descubrir nuevas dianas de vacunas y nuevos marcadores de exposición" ya que el bazo puede ser otro órgano donde el parásito anida y hace más difícil la eliminación de las infecciones.