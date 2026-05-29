Isotubi, Window Sight, Herix y Vicente Torns, Premis Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026

Archivo - Acto de entrega de los premios - MIKI_BOSCH - CAMBRA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Isotubi, Window Sight, Herix y Vicente Torns han sido galardonadas con los Premis Cambra de Terrassa (Barcelona) 2026, informa la corporación en un comunicado este viernes.

En concreto, Isotubi ha ganado el premio a la internacionalización; Window Sight, a la innovación en la transformación digital; Herix, en la mejor iniciativa emprendedora, y Herix, a la estrategia de criterios ESG.

Además, la familia B.Braun ha recibido el Premi a la Trayectoria Empresaria, un galardón que no está sometido a concurso.

Estos premios reconocen cada año a personas y empresas que destacan por su contribución al tejido económico y empresarial de la demarcación y el conjunto de Catalunya.

El acto de entrega se celebrará el próximo 16 de julio en el Casino de Rubí (Barcelona), en el marco de la celebración del 140 aniversario de la Cámara de Terrassa.