Las IV Jornadas de Biodiversidad Urbana abordan en Tarragona la renaturalización del litoral

Imagen de la jornada - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de las Jornadas de Biodiversidad Urbana, organizadas por el Port de Tarragona y Limonium, ha abordado la renaturalización de espacios del litoral transformados por los humanos y ha contado con diferentes debates sobre cómo proteger la biodiversidad en espacios que aúnan usos diferentes.

Para ello, el encuentro, bajo el título 'Ciutats, ports i litoral: com integrem la natura en espais transformats', reunió el jueves en el Teatret del Serrallo de Tarragona a profesionales de la gestión ambiental, investigadores, administraciones y entidades, informa la infraestructura en un comunicado.

En el marco de las jornadas, este viernes se han organizado visitas técnicas al espacio natural de Els Prats d'Albinyana y los espacios de restauración y naturalización del litoral de La Pineda, y el sábado se llevará a cabo una actividad familiar para "acercar el conocimiento de la biodiversidad litoral a la ciudadanía".