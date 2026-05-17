Jaume Figa Vaello narra 26 historias sobre cristianos en Oriente Medio en 'Flores en el desierto'

Cubierta del libro - RIALP

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor Jaume Figa Vaello acaba de publicar 'Flores en el desierto. Historias de fe y esperanza en Oriente Medio' (Rialp), que narra 26 historias personales sobre los cristianos en zonas conflictivas de la región, sobre todo en el Líbano, donde el autor vivió una temporada.

Pero también hay historias de Siria, Irak, Israel y Palestina, que reflejan "cómo la fe sigue abriéndose paso en medio de la guerra, la crisis económica, la emigración y la convivencia" entre comunidades religiosas, explica el autor.

El libro parte de encuentros de Figa con religiosos, familias, conversos, refugiados, jóvenes, sacerdotes, monjas, cristianos de distintas tradiciones y personas en situaciones díficiles.

Los entrevistó con el objetivo de escribir vivencias de personas concretas con Oriente Medio como fondo, sin ser un ensayo sobre la región ni una crónica geopolítica.

Aun así, el libro incluye una cronología de la región durante la Historia y también un glosario de conceptos políticos, militares y religiosos básicos para entender el contexto de las 26 historias.

Jaume Figa Vaello, doctor en Comunicación por UIC Barcelona, ha sido guionista de cine de animación y de programas de radio, ganó el premio Rovira-Beleta de guiones cinematográficos (2002), hoy colabora con varios medios sobre cine y política internacional, y también ha publicado los libros 'Chema Postigo, el hombre que hizo volar su corazón' y 'Una familia sin filtros', entre otros.