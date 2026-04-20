Javi López (PSC) asegura que la UE "nunca" había abordado la vivienda hasta este mandato del PE

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López
Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 abril 2026 11:23
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BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López, ha asegurado este lunes que la Unión Europea (UE) "nunca" había abordado la regulación de la vivienda hasta este mandato del Parlamento Europeo y ha dicho que el aumento de los precios es desproporcionado.

Ha destacado en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press el papel del comisario de Energía y Vivienda de la UE, Dan Jorgensen, y de diferentes alcaldes de ciudades europeas que han puesto sobre la mesa los "problemas de acceso" y de precio de la vivienda.

Ha considerado que se necesita acceso a financiación --a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o fondos de cohesión-- y que la vivienda forma parte "de las prioridades que ahora se están discutiendo en el marco financiero anual", que es el gran presupuesto europeo.

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