Jean Echenoz publica 'Bristol': "La gente feliz es aburridísima"

El escritor Jean Echenoz (2i) posa para Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Jean Echenoz ha publicado en catalán 'Bristol' (Raig Verd), que narra la historia de un cineasta mediocre que trabaja en un guion poco prometedor: "La gente feliz es aburridísima", ha asegurado.

En una rueda de prensa de este viernes, Echenoz ha explicado que siempre le ha interesado más escribir sobre personas con problemas amorosos, profesionales o existenciales, ya que son personajes con los que es "más fácil jugar" y reír.

En la primera escena del libro, el protagonista, Robert Bristol, sale de su casa y no se da cuenta --o no quiere darse cuenta-- de que un hombre desnudo acaba de estrellarse contra el suelo a pocos metros de él.

"Se podría decir que en la vida contemporánea todo es muy dramático, y a la vez todo es muy cómico", ha apuntado el autor, que explicado que muchas de las situaciones de sus libros le han pasado en la vida real y después las ficciona, a modo de microautobiografía.

El escritor ha asegurado que el personaje principal es como sería él "si fuese director de cine" y no se saliese demasiado con la suya, y que le cuesta imaginarse cineastas --por lo menos franceses-- que se parezcan a Robert Bristol.

Ha asegurado también que tiene una curiosidad "muy novelesca" por los lugares que no encajan en los cánones, igual que en el caso de los personajes o incluso de los objetos.

EL PROCESO CREATIVO

Sobre su proceso de escritura, Echenoz ha asegurado que al empezar una novela necesita un eje "pero no de forma demasiado rígida", que le dé espacio para jugar.

En el caso de 'Bristol', tuvo clara en todo momento la última escena --un anuncio publicitario--, pero a medida que avanzaba, como le pasa habitualmente, algunos objetos o escenas se le ponían "de través".

El autor, desde su primera obra, siempre intenta aportar "elementos de la gramática y retórica cinematográfica" a los libros, por ejemplo los 'travelling', los planos y contraplanos o conceptos de montaje.

"La vida también es una película. En cualquier caso, lo que sí está claro es que todos nosotros somos actores", ha zanjado Echenoz.

LA MUERTE DE LA NOVELA

Para el autor, 'Bristol' constituye "una posible reflexión sobre el concepto de novela", porque constantemente recuerda al lector que es una novela, que se burla del concepto pero que a la vez lo celebra.

Ha dicho que cada 30 o 40 años se abre el debate y se declara muerta a la novela, pero que siempre persiste: "La imaginación no se extinguirá".

Echenoz participará este sábado en el Festival MOT de Girona, donde conversará con la traductora Anna Casassas sobre su novela 'Me voy'.