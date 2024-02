Jo Nesbo, Premio Pepe Carvalho: "La novela negra ha sustituido a la literatura religiosa"

"Mi imaginación siempre me lleva a lugares donde siento miedo", asegura

El escritor noruego Jo Nesbo, que recibe este jueves el Premio Pepe Carvalho en el marco del festival BCNegra, ha asegurado que "la novela negra actual ha sustituido a la literatura religiosa".

En una concurrida rueda de prensa, en la que también ha aprovechado para presentar la novela 'La casa de la noche', editada en castellano por Roja & Negra y en catalán por Proa, ha remarcado que la literatura negra "ha tomado la responsabilidad como un mandato" de abordar la condición humana y las cuestiones morales.

Nesbo (Oslo, 1960) ha asegurado que es "un honor" recibir el Premio Pepe Carvalho, que homenajea al escritor Manuel Vázquez Montalbán, quien marcó el camino de la novela negra moderna europea, y hacerlo en Barcelona, de la que ha rememorado una anécdota que le llevó a deducir con sus amigos que la ciudad es grande.

Sobre su nueva novela, 'La casa de la noche', protagonizada por un adolescente que va a vivir con sus tíos en un pueblo remoto y en el que incluye elementos de terror y fantástico, que para el escritor ha supuesto "volver a las raíces" al rememorar cuando explicaba historias de pequeño.

Ha recordado que en su grupo de amigos él era quien explicaba este tipo de historias de terror porque a sus amigos le gustaba "el miedo" en su voz.

"Mi imaginación siempre me lleva a lugares donde siento mucho miedo", ha remarcado Nesbo, para quien ese miedo es la gasolina de su escritura y que el hecho de reaccionar ante esa sensación es lo que le permite poder escribir.

"NO ME VEO PORTAVOZ" DE LA NOVELA NEGRA ESCANDINAVA

Preguntado por si se ve un estandarte de la novela negra escandinava, Nesbo ha remarcado que se ve como "un contador de historias" que es fruto de su cultura y las influencias, y ha admitido estar más influenciado por la literatura negra norteamericana que la escandinava.

"No me veo portavoz o representante de nada", ha sostenido Nesbo, y ha recordado que otros escritores anteriores a él abrieron la puerta autores escandinavos como Max Sjowall, Henning Mankell o Stieg Larsson.

Sobre su personaje Harry Hole, que en 'La casa de la noche' aparca, ha dicho que tiene un pie en la literatura norteamericana y otro en la escandinava, y ha subrayado que en el caso de los textos norteamericanos está más inspirado en 'Sin City' de Frank Miller que en las novelas de Raymond Chandler y Dashiell Hammett.

Ha señalado que aunque en un principio quiso construir un personaje arqueotipado en Harry Hole, con el paso de las novelas se ha colocado en el centro de las tramas: "Ahora es un ser humano no tan salido de las novelas norteamericanas", ha dicho.

Sobre si percibe el final del personaje, Nesbo ha reiterado que sí pero que no sabe cuándo será y que si lo dijera tendría que matar al receptor del mensaje, para luego añadir que es un tipo de personaje que le atrae: "Es el tipo de amigo que cuando has pasado una semana con él, no le llamas el lunes", ha admitido sin embargo.

Nesbo recibirá la tarde de este jueves el Premio Pepe Carvalho en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, y el viernes participará en un coloquio en la BCNegra en el Mooby Bosque con el periodista Xavier Bundó.