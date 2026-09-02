Joan Garriga (Vox) pide suspender el Tratado de amistad con Marruecos: "Es una auténtica invasión"

Personas concentradas en apoyo a Ceuta - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha pedido al Gobierno que suspenda el Tratado de amistad con Marruecos por la llegada de miles de inmigrantes hace un mes a Ceuta y ha afirmado: "No es una crisis humanitaria, no es una crisis administrativa, no es una crisis migratoria, es una auténtica invasión".

"Esta invasión tiene un invasor con nombre y apellidos, que se llama Marruecos. Y por supuesto unos culpables, los culpables de los gobiernos sucesivos que no han construido diques de contención y muros", ha sostenido en declaraciones a periodistas este miércoles en la concentración de apoyo a Ceuta en la plaça Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat.

También ha tildado de culpable y "traidor" al Gobierno de Pedro Sánchez y a todos los socialistas que, como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no han acudido a las concentraciones de apoyo a Ceuta de este miércoles.

RECLAMA "DIQUES DE CONTENCIÓN"

Preguntado por la ausencia de Collboni y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que es "una auténtica vergüenza y una demostración de que son parte del problema, responsables y culpables".

Garriga ha exigido "la devolución inmediata de todos los invasores a Marruecos, construir diques de contención", protección de las fronteras y muros.

"Y, por supuesto, nos negamos desde Vox al reparto de cualquier persona que haya entrado de manera ilegal a nuestra tierra, a nuestra nación, sea menor, sea mayor, venga acompañado o no venga acompañado", ha agregado.

Finalmente, ha trasladado la solidaridad de Vox con Ceuta y ha concluido: "Ceuta es España, España se defiende y Vox está para defenderla".

CÁNTICOS CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

En la concentración, que a pocos minutos de las 21 horas todavía reúne a centenares de personas, se han escuchado cánticos como 'Yo soy español, español, español'; 'Pedro Sánchez hijo de puta'; 'Pedro Sánchez a prisión'; 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' o 'España cristiana y no musulmana'.

Al otro lado de la plaza Sant Jaume, separados por un cordón de Mossos d'Esquadra, se ha producido otra concentración en contra del racismo en la que participan también centenares de personas.