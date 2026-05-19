Jonathan Andic deposita una fianza de 1 millón de euros para eludir la prisión provisional

1088561.1.260.149.20260519170155 Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell tras declarar ante la jueza - EUROPA PRESS

MARTORELL (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha consignado 1 millón de euros de fianza y ha abandonado los juzgados acompañado de sus abogados sobre las 16.50 de este martes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) acordara este martes la prisión provisional eludible bajo fianza para él tras ser detenido por su presunta relación con la muerte de su padre.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, en el que precisa que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha decretado también medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados.

La causa, en la que se investiga la muerte de Isak Andic, que falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) se mantiene abierta por homicidio y este martes se ha levantado el secreto de las actuaciones.