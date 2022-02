Jordà exige al Gobierno "blindar" el canon catalán de residuos en la ley estatal

Quiere llevar una ley de prevención y gestión de residuos al pleno en el primer semestre de 2023

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha exigido este martes al Gobierno "blindar" el canon catalán de residuos en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que prepara.

Así lo ha reclamado en respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament de la diputada del PSC Silvia Paneque y posteriormente a otra de la diputada de ERC Mònica Palacín sobre la gestión de residuos y dicho canon.

"Estamos ante una amenaza que puede afectar nuestra capacidad de regulación en el ámbito de los residuos. Como catalanes, perdemos una herramienta clave de autogobierno", ha advertido Jordà, tras recordar que hace 17 años que en Catalunya se instauró una fiscalidad ambiental, que impone un canon sobre la disposición en el ámbito de los residuos municipales, de la construcción y la industria.

Aunque ha admitido que el proyecto de ley estatal tiene aspectos interesantes, ha avisado de que no aceptarán que se elimine el canon catalán de residuos teniendo en cuenta que es "un caso de éxito".

"No podemos entender que para equiparar y armonizar todos los territorios se equipare a Catalunya con el resto de territorios que no han hecho los deberes. Su inacción durante años no se puede resolver a costa de los catalanes", ha subrayado.

Para la consellera, el impuesto estatal no tiene la misma concepción que el catalán porque "no tiene un carácter finalista, lo que es peligroso, y porque puede tener un efecto desincentivador".

Tras reivindicar el consenso político y social que tiene el canon catalán de residuos, ha opinado que la única manera de que Catalunya deje de ser pionera en materia de residuos se que pierda esta herramienta: "Defenderemos el canon propio hasta el final", ha destacado.

LEY DE PREVENCIÓN

La consellera también ha explicado que trabajan para aprobar en esta legislatura una ley de prevención y gestión de residuos de uso eficiente de los recursos de Catalunya, y que quiere que pueda llegar al Parlament "en el primer semestre del año que viene, si puede ser en los primeros meses".

Según Jordà, esta ley debe permitir alinear todas las políticas que Catalunya deberá emprender durante los próximos años en este ámbito con lo que establece la UE y para dar cumplimiento a la normativa sobre el cambio climático con el objetivo de consolidar un modelo basado "en la reducción, la reutilización y el reciclaje".

Además, ha explicado que la ley debe ser calve para decidir el futuro de la incineración de residuos en Catalunya, tras constatar que aprobaron una moratoria de las incineradoras de residuos que permitirá tener tiempo para decidir y planificar el futuro de estas plantas.