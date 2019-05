Cañas (Cs) afirma que el "ecosistema" de Puigdemont en la Eurocámara será la ultraderecha

Actualizado 12/05/2019 11:30:22 CET

No prevé relevar a Arrimadas en Cataluña: "No creo que se den las circunstancias"

El número seis de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha afirmado que el grupo parlamentario de la ultraderecha será el único donde podrá encajar el candidato de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si le eligen.

"Con los ultras xenófobos y nacionalistas. Es su ecosistema", ha dicho en una entrevista de Europa Press, después de que el PDeCAT fuera expulsado en la pasada legislatura del grupo de los liberales europeos (ALDE), del que forma parte Cs.

Cañas considera que Puigdemont tiene la misma opinión sobre la UE que la Liga Norte italiana y los partidos de ultraderecha europeos: "Son ultras nacionalistas, xenófobos también en algún aspecto, como el señor Torra", en alusión velada a los artículos que el presidente de la Generalitat escribió antes de su cargo y que Cs tilda de supremacistas.

Según él, Puigdemont y los partidos de extrema derecha europeos "coinciden en la voluntad de transformación de la UE para que deje de ser ese ideal de igualdad entre los ciudadanos".

"Algunos levantando fronteras, algunos expulsando ciudadanos, otros generando odio y todos intentando dinamitar el proyecto europeo. Se van a unir, se van a encontrar. Todos aquellos que buscan dinamitar el proyecto europeo son una amenaza para nuestras libertades", ha alertado.

CONDICIÓN PARA PACTOS

Cañas respeta la decisión judicial de permitir la candidatura de Puigdemont pero avisa de que, si es elegido, deberá recoger el acta de eurodiputado y "en cuanto pise el territorio español será detenido inmediatamente", por lo que considera falso que tenga inmunidad al ser electo y antes de recoger el acta.

Ha insistido en la necesidad de modificar el sistema de euroórdenes, para evitar que alguien que ha cometido un delito "contra la integridad de un estado miembro y contra el orden constitucional" pueda estar libre por Europa sin ser extraditado inmediatamente.

Cañas ha dicho que apoyar esta medida será una de las condiciones de Cs para llegar a pactos en el Parlamento Europeo: "Quien quiera el apoyo de Cs en Bruselas va a tener que comprometerse a modificar la euroorden. Nunca más alguien va a poder aprovecharse de Schengen para atentar contra las libertades de los ciudadanos".

"EQUIPO DE PRIMERA"

Ha subrayado que el objetivo de Cs en estos comicios es "ser una delegación muy potente" para incidir en las políticas europeas y ser determinantes en el ALDE, y confía en que los liberales europeos sean claves en la Eurocámara, que se prevé más fragmentada que nunca.

Cañas reivindica el carácter europeísta de Cs y que para su partido estas elecciones son una prioridad: "No llevamos ni elefantes políticos ni un equipo de segunda. Llevamos un equipo de primera porque entendemos que la política que se desarrolla en Europa es fundamental".

En estas elecciones, el exdiputado del Parlament vuelve a la primera línea tras unos años apartado por un caso judicial que finalmente se saldó con su inocencia, y cree que formar parte de la lista "simplemente es un paso para recuperar la posibilidad de ser representante público", y de momento no se plantea un horizonte más alejado.

CAMBIOS EN CS

Sobre el debate para suceder a Inés Arrimadas como líder de Cs en Cataluña, ha dicho que lo decidirán los militantes y que primero hay que saber quién se presenta a las primarias, y ha ensalzado las figuras de Carlos Carrizosa y Lorena Roldán, designados líder de Cs en el Parlament y portavoz respectivamente: "Ambos ahora mismo me merecen la misma tranquilidad de saber que harán un trabajo formidable".

Y ha dicho que no prevé presentarse a las primarias para relevar a Arrimadas como candidato a presidir la Generalitat y que quiere completar la legislatura europea de cinco años si le eligen: "No lo he pensado. No creo. Se tendrían que dar unas circunstancias que no creo que se den. Yo creo que ahora mismo está bien cubierto el liderazgo en Cataluña".