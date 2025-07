Jordi Herreruela, ante el 15 aniversario del Cruïlla: "Estamos donde habíamos soñador estar"

El festival comienza una edición con Alanis Morissette, Love of Lesbian y Thirty Seconds to Mars

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Cruïlla de Barcelona, Jordi Herreruela, ha asegurado este martes como balance del 15 aniversario del festival que se celebra en el Parc del Fòrum: "Estamos donde habíamos soñado estar".

"Imaginábamos un gran acontecimiento focalizado en el público local y lo tenemos. Imaginábamos un gran acontecimiento cómodo y amable, con el público en el centro de la experiencia, y lo tenemos. Imaginábamos una programación variada y diversa, y la tenemos", ha asegurado Herreruela en una entrevista de Europa Press.

"Tenemos todo aquello que queríamos y lo tenemos de manera estable", ha añadido el director del Cruïlla, para quien el festival está muy consolidado, tanto a nivel de público como a nivel de programación.

Herreruelo ha dicho que el camino del festival, que en la edición que comienza este miércoles contará con nombres como Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, Love of Lesbian y Gracie Abrams, "no ha sido fácil" y ha pasado momentos difíciles como la pandemia.

Herreruela ha subrayado que el Cruïlla es "el festival del público local, sin discusión", con un 95% del total, y que ha conseguido ser un certamen que está a medio camino entre los festivales de gran tamaño y los festival boutique, con un máximo limitado a 25.000 asistentes diarios.

El director ha dicho que el festival ha realizado pequeños crecimientos, como este año con un nuevo escenario dedicado a la danza, pero que de cara a las jornadas de viernes y sábado se han "autoimpuesto" un máximo de 25.000 personas donde se sienten cómodos.

DIVERSIDAD DE LA PROPUESTA

Herreruela ha celebrado que la diversidad de las propuestas que históricamente ha acogido el festival se haya convertido en una tendencia, y ha recordado que en un principio "tenían que justificar" ese propósito.

"Ya no quedan muchos festivales identificados por un solo estilo", ha dicho el director del Cruïlla, quien se ha mostrado orgulloso que otros hayan seguido esa estela de diversidad.

Sobre la edición de este año, ha destacado el concierto especial que hará Love of Lesbian el sábado, acompañado de invitados y que servirá para celebrar el 15 aniversario del Cruïlla y el 25 de la banda, así como actuaciones como las de Alanis Morissette, Gracie Abrams, Sex Pistols junto a Frank Carter y Thirty Seconds to Mars.

Preguntado por las 'espinitas clavadas' durante estos 15 años de Cruïlla, ha admitido que una de ellas y que ya no podrá ser es la del músico norteamericano Tom Petty, fallecido en 2017.

MÚSICA EN VIVO "EN SU MEJOR MOMENTO"

Sobre la situación de la música en directo, Herreruela se ha mostrado optimista, ha considerado que "todo aquello que tiene que ver con lo experiencial tiene un buen futuro" y ha afirmado que todavía existe espacio para que música en directo crezca.

Ha considerado que la música en directo vive "el mejor momento" de su historia, y ha señalado que detecta la tendencia de que los grandes artistas prefieren girar solos que acudir a festivales.

Herreruela ha dicho tener la sensación de que con la evolución de la inteligencia artificial habrá un momento que se pondrá en dura todo aquello que sea digital y "solo se confiará en lo que se ha vivido y se buscará tener la experiencia", y que dentro de ese ámbito no existe otra como la música en directo.