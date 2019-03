Jordi Lara recrea una novela de no ficción sobre la "misteriosa" muerte de Xirinacs

Publicado 05/03/2019 14:28:38 CET

El escritor Jordi Lara recrea una novela de no ficción sobre la "misteriosa" muerte de Lluís Maria Xirinacs en 'Sis nits d'agost' (Edicions 1984), cuando se cumplirán este año 12 años de la muerte del activista, pensador y religioso, ha explicado este martes en rueda de prensa, acompañado del editor, Josep Cots.

La novela pone el foco en los días, personas y circunstancias que rodearon la muerte del activista, que el 6 de agosto de 2007, cuando cumplía 75 años, salió de Barcelona y subió a la montaña para morir allí solo.

Fue una "muerte querida, singular y misteriosa", ha descrito el autor de la novela, que desde el momento del deceso, que Xirinacs había planificado de forma escrupulosa, quedó conmovido por la muerte del pensador, se acercó a la zona de los hechos y leyó sus últimos dietarios.

No obstante, en los últimos tres años ha emprendido una investigación con varios testimonios que aparecen en la novela, todos reales y vivos, ha explicado el escritor, que se enfrenta a una "pregunta oscura" sin respuesta pero que arroja diferentes líneas que pueden interpelar al lector a muchos niveles.

"No es un libro autobiográfico de Xirinacs", como tampoco es un libro de reivindicación nacional, aunque las varias capas del filósofo asoman en la historia de esta muerte que tiene muchos interrogantes abiertos que ha considerado muy interesantes.

"¿Por qué subió y con quién subió a la montaña, quizá no estuvo solo allí, la persona que le acompañó le dejó el lunes de su cumpleaños 75?", se ha preguntado el autor, que ha descartado haber introducido elementos de ficción en el libro.

"No es una novela de fabulación, porque no la necesita, la ficción nos despistaría", ha dicho Lara, que ha observado que Xirinacs no encajaba en ningún modelo del suicida: no tenía patología mental grave, no se podía sentir solo porque tenía un grupo de discípulos, no estaba vacío de sentido, dejó trabajo por hacer y no había sufrido una tragedia personal reciente.

Todo ello hizo que la muerte del pensador fuera "más misteriosa", y, aunque ésta se convierte en el tema central del libro, de la novela se desprenden otros temas como el compromiso con la libertad individual, la lucha antifranquista, la importancia de separar Iglesia y Estado.

Lara asegura que lo que más le conmueve de Xirinacs es su fe en el ser humano, y ha sugerido la necesidad de que su muerte interpele a todo el mundo sobre la muerte deseada, puesto que a menudo los humanos sufren más por la muerte de los demás que la suya propia.

"ENTERRADO DENTRO DE LA NATURALEZA"

Ha recordado que el pensador dejó dos notas antes de morir, una la llevaba consigo el día que fue a morir y, en ella, pedía que le dejaran morir como a un animal en medio de la naturaleza, y que no le interrumpieran en ese proceso de ser "enterrado dentro de la naturaleza".

"La naturaleza le ayudó" en su cometido, ha dicho el autor, que ha recordado como el día 6 de agosto de 2007 empezó un episodio de lluvias de tres días que probablemente alejó a excursionistas y recogedores de setas de la zona escogida por Xirinacs, a 100 metros de un camino.

En el libro, que no está narrado de forma lineal, sino que va adelante y atrás, todas las personas que aparecen son reales.

"Las razones por las que muere también podrían ser consideradas razones de vida, quizá la razón verdadera no la dijo porque no la sabía", ha observado Lara al hilo de la presentación, en que ha descartado opinar sobre qué pensaría Xirinacs de la situación política catalana actual.