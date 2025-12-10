Jordi Martí defiende un Estatuto del Artista '2.0' para crear "cantera" y aboga por regular la IA

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, en la conferencia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha defendido un Estatuto del Artista '2.0' para crear y fomentar la "cantera" creativa y ha abogado por una regulación global de la Inteligencia Artificial (IA).

Lo ha dicho este miércoles en la conferencia 'Ministeri de Cultura: balanç i perspectiva de dos anys' en el Cercle d'Economia de Barcelona, acto presentado por la abogada Cristina Calvet y el dramaturgo Pau Carrió, donde Martí ha dicho que con el Estatuto del Artista se han hecho avances pero que "queda recorrido por hacer".

"La perspectiva que se hizo en el Estatuto del Artista, que era modificar las normas, con esto ya no será suficiente para adaptarnos a las necesidades que tiene esta unión de gente. Lo que estamos viendo es que están evolucionando los estatutos del artista, sobre todo a nivel de países europeos. Debes dar un paso más, no solo cambiar normativas, sino que debes comenzar a poner recursos", añade.

Además, cree que ante un mundo caracterizado por el conflicto climático y las guerras permanentes, ha dicho, la dimensión cultural "toma una fuerza muy importante", y ha reivindicado la necesidad de que la cultura esté en el centro de los debates.

RETOS

Entre los objetivos del Ministerio en estos dos años, ha señalado que uno era la internacionalización, y reitera que el Mondiacult, en este sentido, ha sido "el escaparate más grande"; y defiende los incentivos fiscales para mantener un ecosistema industrial cultural fuerte.

Además del Estatuto del Artista, también se ha referido al reto climático, donde ha recordado que Avilés acogerá en 2026 la primera Bienal Climática y que en el Mondiacult pudo ver que el clima era una "preocupación creciente" para los ministros de cultura de otros países.

Otro reto es la IA y ha asegurado que se está trabajando desde la Unión Europea para que haya una regulación de este nuevo espacio de generación cultural, ha dicho textualmente; y, en cuanto a la diversidad lingüística y cultural, ha recordado que el Ministerio trabajó para "salvar" el Any Vicent Andrés Estellés en Valencia o con el tejido cultural balear para defender la producción cultural catalana.

MONDIACULT

Martí ha reivindicado que Mondiacult, que se celebró en Barcelona del 9 de septiembre al 1 de octubre, es "uno de los hitos importantes" que se han conseguido durante este mandato, donde hubo más de 160 países representados, y cree que seguramente es la cumbre más importante en relación con las políticas culturales que se ha hecho en España y Catalunya.

Además ha afirmado que Barcelona destaca en el ámbito cultural por su disrupción: "Muchos (asistentes del Mondiacult) decían que Barcelona siempre ha tenido un elemento disruptivo en el terreno de las políticas culturales. Barcelona tiene unas características más asociadas al laboratorio, al espacio de investigación, capaces de innovar en políticas culturales".

Según él, "Madrid es indiscutiblemente la capital de la industria cultural hoy, especialmente aquella industria más capaz de generar actividad económica, como el cine", pero señala que Barcelona destaca por la densidad de agentes que innovan y el nivel de creatividad, y opina que esto es lo que se debe destacar de la capital catalana y que debería ser su apuesta permanente, en sus palabras.

Preguntado por las iniciativas que más destaca de estos dos años, ha puesto en valor la adquisición de la Casa Gomis en El Prat de Llobregat (Barcelona), así como cuando se creó la Dirección de Derechos Culturales en Madrid; y añade que, si se tiene que poner un objetivo de cara al futuro, es cerrar la Fundación Francisco Franco.

Por último, sobre los presupuestos prorrogados, ha señalado que el año que viene la cartera de Cultura sigue teniendo 1.000 millones de euros y explica que ya se está en un gasto "casi consolidado", de entre 950 a 980 millones de euros.