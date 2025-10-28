Jordi Martí defiende la importancia "capital" de los archivos en el acceso a la cultura

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha defendido este martes la importancia "capital" de los archivos en el acceso a la cultura y su rol en la conservación, preservación y difusión en la memoria colectiva, y ha defendido que sean diversos y no tengan sesgos de clase ni de género.

Lo ha dicho en su intervención en la inauguración del Congreso Internacional de Archivos-ICA Barcelona 2025, que se celebra en la capital catalana hasta el jueves, y en la que también ha defendido que archivar es la mejor forma de encontrar "las respuestas necesarias" en el contexto contemporáneo.

"Es importante, por tanto, que pongamos el foco, que miremos nuestro archivo, sabiendo que somos los garantes de que las generaciones futuras puedan contemplar la memoria lo más plural y colectiva posible", ha dicho.

El secretario ha destacado iniciativas como la que impulsaron asociaciones de archivistas tras la dana de Valencia, de recuperación de álbumes familiares, y el Archivo Histórico de Movimientos Sociales del Ministerio de Cultura.

"La cultura no es solo un sector económico, la cultura no es solo un entretenimiento, la cultura no es solo la guinda que ponemos sobre el pastel de nuestras sociedades, la cultura es un derecho ciudadano", ha afirmado Martí.

SÒNIA HERNÁNDEZ

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmado que la tarea de los archiveros es "más esencial que nunca" y, textualmente, una brújula para navegar en el océano digital.

Ha descrito los archivos como espacios de memoria colectiva, garantes de los derechos de las personas e instrumentos de transparencia democrática, y ha defendido su papel en la gestión pública y la memoria.

Ha puesto en valor la coordinación entre distintas administraciones para organizar el congreso; ha reconocido a los profesionales catalanes que, a lo largo de la historia, han liderado proyectos humanitarios archivísticos y de recuperación de la memoria histórica, y ha subrayado la "potencia" del ecosistema catalán.

RIQUEZA BARCELONESA

El tercer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha asegurado que se trata de un congreso de referencia y ha defendido que el hecho de que Barcelona lo acoja demuestra "la riqueza del pasado archivístico de la ciudad".

La copresidenta de la Junta directiva del congreso y presidenta del Consejo Internacional de Archivos (ICA), Josée Kirps, ha dicho que los archivos no son solo memoria, sino también imaginación, y que permiten a las sociedades "entender de dónde vienen y visualizar hacia dónde quieren ir".

El presidente delegado del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona, Pau González, ha dicho que se trata de un ámbito "estrechamente vinculado" con los ideales de la Diputación de servir a los ayuntamientos de localidades pequeñas, y ha reivindicado lo local y "la gestión del patrimonio archivístico km 0".

EL CONGRESO

El congreso, que se celebra en Barcelona hasta el jueves bajo el lema 'Conociendo pasados, creando futuros', cuenta con más de 2.000 participantes de 110 países, y aborda 5 temáticas principales: 'Gestionando recuerdos, preservando identidades'; 'Conflicto, desastre y desplazamiento'; 'Documentos y derechos'; 'Digital y accesible', y 'El futuro de los archivos'.

Entre los ponentes principales, destacan la directora del programa de Ciencias Sociales y Humanidades Computacionales en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Mercè Crosas; el historiador y académico de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) en Barbados, Alan Cobley, y la archivista estadounidense "de renombre internacional" Trudy Huskamp Peterson.

La copresidenta del Programa Profesional del congreso y vicepresidenta del Programa del Consejo Internacional de Archivos, Meg Phillips, ha señalado que entre los temas principales que abordará el congreso están la inteligencia artificial, la resolución de conflictos, la construcción de la comunidad, la comprensión del pasado y la descolonización, entre otros.

IDENTIDAD Y TRANSPARENCIA

El copresidente del Programa Profesional del congreso, miembro del ICA y cofundador de Archiveros sin Fronteras, Ramon Alberch, ha destacado que, cuando se habla de archivos, se habla de patrimonio, identidad y conocimiento, pero también de transparencia, acceso a la información, control democrático y rendimiento de cuentas.

Ha dicho que la archivística es una garantía que se documentan situaciones de conflicto y destrucción, lo que servirá para investigar retrospectivamente con perspectiva pero también para "dirimir ante los tribunales determinadas actuaciones a nivel público y político".

El copresidente de la Junta Directiva del congreso y director general del Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, Joquim Borràs, ha apuntado que el congreso convierte Barcelona "en el epicentro cultural mundial" de la archivística y la gestión documental, y como referente internacional del acceso a la memoria colectiva, textualmente.