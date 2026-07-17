Jordi Roca convierte 'El far del sud' de Sopa de Cabra en helado y hace una versión electrónica

Archivo - La banda catalana Sopa de Cabra durante un concierto en la sala Razzmatazz, a 15 de mayo de 2026, en Barcelona - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

GIRONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pastelero Jordi Roca, de El Celler de Can Roca, ha convertido la canción 'El far del sud' de Sopa de Cabra en un helado con el mismo nombre y ha hecho una versión electrónica del tema para conmemorar los 40 años de la banda gerundense.

Jordi Stone (el alter ego musical del pastelero) ha publicado una versión bailable del tema, en el que ha usado utensilios de cocina para crear algunos de los ritmos del remix como el sonido de una batidora o de un cuchillo cortando fruta, informa la banda en un comunicado.

El helado, que estará a la venta durante un mes en las heladerías Rocambolesc de Girona y Barcelona, es de leche de cabra con mermelada de higo aromatizada con hoja de higuera.