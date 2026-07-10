Jordi Savall abre este viernes Porta Ferrada (Girona) en una edición con Bisbal y The Corrs

Archivo - El director de orquesta, intérprete y musicólogo Jordi Savall, actúa durante el 37 Premi Internacional Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 64 Festival de Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols abre este viernes con Jordi Savall y Hespèrion XXI con el proyecto 'La ruta de la seda', una selección de cantos y danzas de Oriente Medio y Asia Central inspirados en Marco Polo, coincidiendo con el 700 aniversario de su muerte.

El festival, que se celebrará hasta el 19 de agosto, contará con una programación de más de 35 conciertos con David Bisbal, Rigoberta Bandini, The Corrs, Mónica Naranjo, Angus & Julia Stone, Los Delinqüentes y Sopa de Cabra, en el primer año con Barcelona Events Musicals --organizadora del Cruïlla-- como concesionaria.

La programación se desplegará en diversos espacios de la ciudad en una edición que recuperará el Espai Port, con capacidad para 2.000 personas y que centrará la programación en julio, y que mantendrá el Guixols Arena del 6 al 20 de agosto, con una aforo de 6.500 personas para acoger los conciertos de gran formato.

El festival también se desplegará en el Monestir, el Teatre Auditori, la Sala Las Vegas e incorporará el Village Estrella Damm, situado en los jardines del Monestir, que abrirá los fines de semana de julio y todos los días en agosto con acceso gratuito y una programación propia.

ESPAI PORT

Tras el concierto de Savall, seguirán los de la Compañía Antonio Gades con el ballet 'Fuego' (11 de julio), Angus & Julia Stone (12 de julio), Snarky Puppy (17 de julio) y Benjamin Clementine (18 de julio).

El Espai Port completará su programación con Israel Fernández (24 de julio), el doble concierto de Maria Arnal y La Tania (25 de julio) y cerrará con Sopa de Cabra (26 de julio) en el marco de su gira del 40 aniversario.

GUÍXOLS ARENA

El Guíxols Arena tomará el relevo con el concierto el 6 de agosto de Los Delinqüentes con Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, a los que seguirán The Corrs (9 de agosto), Siloé junto a Repion y Éxtasis (10 de agosto) y David Bisbal con apertura de Ernest Prana y Mariona Escoda (12 de agosto).

La programación en este escenario continuará con Rigoberta Bandini con la actuación previa de Maria Jaume (14 de agosto), Mónica Naranjo y Soleá Morente (15 de agosto) y Ángel Molina, Vladimir Couchemar y Fernanda Martins (16 de agosto).

OTROS ESCENARIOS

La Sala Las Vegas acogerá a El Petit de Cal Eril (6 de agosto) y Clara Peya (12 de agosto), el Teatre Auditori Narcís Masferrer tendrá a Marc Parrot y Quartet Brossa (8 de agosto), Sandra Monforte (14 de agosto) y Tarta Relena (15 de agosto).

El Monestir de Sant Feliu de Guíxols será el escenario de una programación de carácter patrimonial y clásico con Fabio Biondi & Paola Poncet (17 de agosto), Orquestra Europa Galante (18 de agosto) y Tina Gorina (19 de agosto).