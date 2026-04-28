La jornada GiraFeina +45 del Alt Penedès (Barcelona) cuenta con más de 300 inscritos

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada de ocupación GiraFeina +45 del Alt Penedès (Barcelona), organizada por la Cámara de Barcelona y el Consell Comarcal del Alt Penedès, cuenta con más de 300 inscritos, informa la corporación en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará este miércoles en Cal Figarot de Vilafranca del Penedès (Barcelona), y será inaugurado por el presidente de la Cámara en la comarcan, Ferran Andreu; el presidente del Consell Comarcal del Alt Penedès, Xavier Lluch, y el director provincial del Sepe, Víctor Santa-Bárbara.

Los participantes podrán optar a cerca de 300 ofertas de trabajo activas presentadas por la treintena de empresas que prevé participar en la jornada y seguir varias "charlas inspiradoras" dedicadas a la inteligencia artificial (IA), las habilidades de comunicación o las claves del éxito en la búsqueda de trabajo.