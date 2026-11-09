La I jornada de medicina interna Vithas Catalunya trata la especialidad ante complejidad asistencial

El director médico del FC Barcelona, Xavier Corbella, ​​interviene durante la Jornada - VITHAS

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ha celebrado la I jornada de actualización en medicina interna Vithas Catalunya 2026, un encuentro científico coorganizado con la Fundación Vithas con más de 60 profesionales de centros Vithas y de otras organizaciones sanitarias, en formato presencial y online.

Bajo el lema 'Medicina Interna 2030: innovación, precisión y experiencia clínica', se ha destacado el papel del internista como clave dentro del hospital para coordinar especialidades y acompañar al paciente a lo largo de procesos asistenciales cada vez más complejos, informan los organizadores en un comunicado este lunes.

El encuentro también ha puesto de relieve el valor de la colaboración entre entidades sanitarias y ha contado con ponencias de especialistas del Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Hospital Universitari de Bellvitge y el Hospital Clínic de Barcelona, junto con profesionales de Vithas y del Futbol Club Barcelona.

El jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Barcelona, Jonathan Franco, ha explicado que la medicina interna del futuro "no se construye en un solo hospital ni pertenece a una institución. Se construye compartiendo conocimiento, trabajando en equipo y poniendo siempre al paciente en el centro de las decisiones".

CUATRO ÁMBITOS

El programa de la jornada se ha centrado en 4 ámbitos que reflejan la transformación de la especialidad y algunos de sus "principales" desafíos clínicos, como las novedades diagnósticas y terapéuticas en enfermedades autoinmunes sistémicas, tema presentado por el doctor del Vall d'Hebron Alfredo Guillén y moderado por la especialista en Medicina Interna del Hospital Vithas Lleida Mireia Saura.

El director médico del FC Barcelona, Xavier Corbella, ha reflexionado sobre la medicina interna del futuro y la evolución del papel del internista en un contexto marcado por la innovación, la tecnología, la medicina de precisión y su aplicación al ámbito deportivo.

El doctor del Hospital de Bellvitge Xavier Pintó ha analizado el nuevo paradigma del riesgo cardiovascular, con especial atención a la lipoproteína(a), la apolipoproteína B y su utilidad para avanzar hacia una evaluación más individualizada del riesgo, en una conferencia moderada por el doctor del Hospital Vithas Barcelona Horacio Valencia.

El médico del Clínic Guillermo Cuervo ha abordado los cambios recientes en el diagnóstico y tratamiento de la endocarditis infecciosa, una patología compleja que requiere una estrecha coordinación entre diferentes especialidades, en una intervención moderada por la doctor del Hospital Vithas Barcelona Gloria Quintero.

RED INTEGRADA EN EL CAMPUS VITHAS CATALUNYA

La jornada también ha supuesto un nuevo paso en la consolidación de un proyecto territorial compartido en medicina interna con los equipos de Vithas Barcelona, Lleida y Garraf formando un campus sanitario propio en Catalunya.

Este modelo busca "conectar profesionales y servicios para compartir conocimiento, protocolos y experiencias clínicas" y tiene como objetivo es ofrecer una atención integrada a los pacientes, desde la consulta ambulatoria hasta la alta complejidad médica en toda la red de Vithas en Catalunya.